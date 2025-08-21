El Centro Astronómico del Alto Turia, entre los tres mejores del mundo en el seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos

El Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT) situado en Aras de los Olmos (Los Serranos) y perteneciente a la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), se ha posicionado en el pasado mes de junio como el 3º mejor observatorio del mundo en el campo del seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos, excluyendo a los grandes programas automatizados o Big Surveys, y como el 6º mejor si los incluimos, según el organismo NEODyS.

En el CAAT se realiza de forma rutinaria el seguimiento de asteroides, en particular de aquellos que pueden suponer una amenaza para nuestro planeta: los conocidos como NEO (Near Earth Objects) y más concretamente los PHA (Potentially Hazardous Asteroids o Asteroides Potencialmente Peligrosos), que son los que presentan peligro real debido a su tamaño y proximidad orbital. Como explica su presidente en Más de Uno Valencia,Jordi Cornelles, el CAAT está detrás del descubrimiento de varios de estos asteroides.