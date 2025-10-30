DANA

Carol, comerciante de Catarroja: "Abrí la tienda con muertos en el sótano de mi casa"

La vecina de la segunda localidad más afectada por la DANA denuncia la falta de ayudas públicas "reales y efectivas" a los pequeños comercios que han podido reabrir

ondacero.es

Valencia |

El de Carol fue de los primeros comercios en abrir sus puertas en Catarroja -el segundo con más víctimas mortales- tras la DANA del 29 de octubre. Abrió un mes después, cuando todavía había fallecidos en el sótano de su bloque de viviendas. Allí murieron cinco personas.

"No tenemos otra"

Un año después, su tienda, Carol d'Angel, en plena Avenida Ramón y Cajal, no aparenta todo lo que sufrió, aunque las consecuencias siguen estando presentes día a día. "Los pequeños comerciantes no tenemos otra. Tenemos que trabajar. Y, cuando no hay ayudas efectivas de las instituciones, tienes que moverte", relata Carol, que asegura que empezó vendiendo pañuelos a diez euros.

Las ayudas

Esta propietaria denuncia que todas las ayudas públicas que recibió, excepto la que ella solicitó del Gobierno central, las va a tener que tributar y, además, critica que tuvieron que devolver las cuotas de autónomos que les "perdonaron" tras la riada. "Yo espero y rezo por que esto remonte, porque sino... ¿Qué voy a hacer?", se pregunta esta valenciana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer