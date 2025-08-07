Carlos Navarro, piloto de emergencias, sobre la gestión forestal: "Hace falta dar un paso muy grande por parte de las instituciones y de la ciudadanía"

Según un estudio de European Flyers, el único centro de formación de pilotos de helicóptero en la Comunitat Valenciana --con base en Alicante--, solamente el 29 % de los jóvenes encuestados en Valencia declaran saber lo que hay que estudiar para llegar a ser piloto de aviación. Se trata de un porcentaje que demuestra el desconocimiento existente acerca de una profesión fundamental para la seguridad ciudadana y cada vez más necesaria, ya que, según el mismo centro, faltan muchos profesionales de este tipo.

Carlos Navarro

Perfiles como el de Carlos Navarro, piloto al mando del helicóptero del Jefe de Operaciones Aéreas de Bomberos de Alicante, que relata en Más de uno Valencia cómo es un día a día en una de estas unidades que vive en alerta durante el verano debido a los incendios forestales. Navarro explica cómo llegó esta profesión a su vida, cómo se forma un piloto de emergencias, las experiencias que sigue sumando y, también, su opinión sobre la gestión forestal del territorio y dedica una reflexión a las instituciones y a la ciudadanía.