"Capullos que vuelan" en el Teatro Flumen

SINOPSIS

Cuando Pau consigue por fin su sueño de ser escritor en Grecia, decide regresar a España para disfrutar junto a sus amigos de su éxito. Sin embargo, los encuentra atrapados en una vida de trabajos alimenticios que les impide desarrollarse en sus respectivas vocaciones.

Tere, Rut e Iñaki comparten piso en Madrid. Pau vuelve de Grecia y trata de sacar a todos sus amigos de la zona de confort que suponen sus trabajos alimenticios y les sirve de estímulo para que traten de cumplir sus sueños.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

¿Te dan pereza las frases motivacionales y crees que “hoy NO va a ser un gran día”? ¿Envidias a Dulceida porque a ella le mandan maquillaje gratis y a ti no? ¿Sigues jugando a Pokemon Go aunque ya no sea 2016? Y sobre todo… ¿Estás harto de que te pregunten si “trabajas de lo tuyo”? ¿Has crecido escuchando que ibas a cumplir todos tus sueños y ahora que rondas los 30 no sabes muy bien cómo gestionar el fracaso?

Si cualquiera de estas preguntas te representa… enhorabuena. ERES UN/A CAPULLO/A. Somos la generación más preparada de la historia, pero trabajamos en el McDonalds. Así que -al menos- vamos a reírnos un rato.

Reparto: Paula Roy, Ricard Balada, María Part y Joan Daròs.

Director: Lluis Mosquera