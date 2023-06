"Burundanga" en el Teatre Talia hasta el 30 de julio

BURUNDANGA

Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles...

SABIAS QUE BURUNDANGA...

- Más de un millón espectadores han disfrutado con la obra

- Se ha representado en más de 3.500 ocasiones.

- Lleva más de 72 meses consecutivos en cartel.

- Es la primera obra de un autor español que desafía la crisis y se mantiene en cartel ininterrumpidamente durante 7 temporadas en Madrid.

LA PRENSA HA DICHO

"Una comedia bien trazada y llena de giros humorísticos sorpresivos. Hay comedia para rato. Un engranaje cómico perfectamente engrasado". (El País)

"Galcerán domina los resortes de la comedia con talento verdaderamente notable: sexo, amor, enredo, equívocos y un final feliz". (El Mundo)

"Una celebración para los aficionados al teatro. Los amantes de la comedia romántica, mucho de comedia, no tanto de romántica, sólo les queda dar saltos de alegría". (20 minutos)

Autor

Jordi Galcerán

Dirección

Gabriel Olivares

Intérpretes

Diego Braguinsky

Rebeca Valls / Paula García Sabio

Guillermo Sanjuan

Intérpretes

Javier Martín

Intérpretes

Jorge Vidal

Paula Braguinsky

Intérpretes

Isa Dugo