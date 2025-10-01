De la brasa al trono: el restaurante que quiere servir la mejor chuleta de Valencia

Años de experiencia, muchas horas trabajando para los mejores restaurantes de Valencia, y al fin, llegó "su momento". Así afronta el restaurante Basea y su director, Jesús Gor, una nueva temporada gastronómica en la que el chef y su equipo se han fijado como reto ser un referente de la brasa en València.

Este espacio, ubicado en la calle Joaquín Costa nº 26 y que se ha convertido por méritos propios en uno de los templos de las brasas, quiere dar un paso más. Después de años en los que el rodaballo fue su gran carta de presentación, va a seguir evolucionando para aspirar a ser el mejor restaurante de chuleta de Valencia.

Homenaje al producto a la brasa

Tal y como explica Gor en Más de Uno Valencia, el homenaje a la brasa empieza con entrantes, pasando por el pescado, la carne y los postres -que tampoco se libran de las ascuas-. Desde carpaccio de picaña de vaca madurada, cecina de Wagyu, coca de burrata con berenjenas a la brasa, aceituna negra y miel, berberechos a la brasa, cigala a la brasa con mantequilla, hasta, por supuesto, las chuletas.

En este último caso, tal y como explica el chef, se trata de "restar importancia a las elaboraciones para que todo el peso recaiga sobre el producto".

¡Dale al Play!