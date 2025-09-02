Blanca Puig, nutricionista; "Hay que empezar poco a poco para no terminar frustrados"

"En Calma" es la nueva sección de Más de Uno Valencia que pretende servir de inspiración para vivir más "lento" y mejor y que este martes ha arrancado mirando a la alimentación tras los meses de verano.

Blanca Puig

La nutricionista Blanca Puig responde en este primer capítulo a las cuestiones que muchas personas se plantean en septiembre en este aspecto, como cómo retomar hábitos saludables sin caer en dietas restrictivas o culpabilidad, la "desintoxicación" o "detox" tras el verano o los alimentos que deberíamos priorizar en esta época del año.