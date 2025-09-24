Barravás, el restaurante que reaviva el alma del Carmen de València

En pleno corazón del barrio del Carmen de València, concretamente en el nº 4 de la calle Dels Juristes que tiempo atrás y durante décadas fue el mítico Bodegó de la Sarieta, se encuentra Barravás, la propuesta que subraya la importancia histórica de esta zona y sus raíces gastronómicas. El proyecto, cuyo edificio, además, data del siglo XVIII y aún conserva elementos históricos, se completa con su coctelería La Marxa, que mantiene vivo el espíritu de Olga Poliakoff.

"Hará feliz a mucha gente"

El ideólogo e impulsor del proyecto, Rafa Higón, cuenta en Más de Uno Valencia que asume el reto con la responsabilidad que merece saber que la tierra que pisa "marcó una época", pero lo hace con la tranquilidad de contar un un equipo que "hará feliz a mucha gente".

Jesús Muñoz con la fideuà. | Barravás

Ostras valencianas. | Barravás

Homenaje a lo de siempre

Jesús Muñoz y Matías Sepúlveda están al frente de la cocina y han creado una carta pensada para disfrutar, compartir y celebrar, poniendo en valor el respeto por el producto y la creatividad. El menú, diseñado para sorprender y emocionar, recorre una selección de elaboraciones que rinden homenaje a la cocina mediterránea con guiños contemporáneos y toques internacionales. No faltarán las bravas, las croquetas, la ensaladilla, el jamón ibérico de bellota o la tabla de quesos artesanos.