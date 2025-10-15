Así se hace "L’anís del foc", la cazalla creada por la Taberna Antonio Manuel de València

"Materia Prima", el espacio de Más de Uno Valencia dedicado a la creación desde cero, se adentra este miércoles en un producto que desde tiempos inmemoriales se encuentra presente en todo almuerzo o sobremesa valenciana: la cazalla.

La emblemática Taberna Antonio Manuel del centro de València da el salto al mundo de los destilados con el lanzamiento de su propia cazalla artesanal, bautizada como «L’anís del foc». Esta creación, de carácter local y espíritu festivo, rinde homenaje a la ciudad y sus tradiciones mediante una propuesta personal y renovada, tal y como explican en el formato Antonio y Toni Martínez, padre e hijo y propietarios del espacio.