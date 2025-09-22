"Te amo Valencia", Sebastián Yatra hace vibrar el Roig Arena

Anoche, Valencia fue testigo de una de esas veladas que se quedan grabadas en la memoria. Cuando el sol comenzaba a caer sobre la ciudad, el Roig Arena se preparaba para recibir a un Sebastián Yatra en estado de gracia, con un espectáculo que fue mucho más que un concierto: fue una celebración de emociones, energía y conexión pura con el público.

Sebastián Yatra en su concierto en el Roig Arena | Onda Cero Valencia

La magia comienza: Yatra enciende el Roig Arena

Cuando el reloj marcó las 20h, un rugido colectivo recorrió el recinto. Las luces bajaron, la música subió y Sebastián Yatra apareció en escena como un vendaval emocional. 'Milagro' abrió la noche con fuerza, seguida por una inesperada colaboración en vivo junto al artista puertorriqueño Robi para cantar 'Lienzo', provocando uno de los primeros grandes estallidos de la noche.

Pero el momento verdaderamente épico llegó con 'Tacones Rojos'. Las gradas temblaron. Y la pista también. Miles de gargantas cantando al unísono. Yatra, entre canción y canción, se entregaba a su público sin filtros, improvisando, hablando, riendo... como si cada espectador fuera un viejo amigo.

'Tacones Rojos' de Sebastián Yatra | Onda Cero Valencia

Un viaje de historias y canciones

A lo largo del show, Yatra fue hilando historias personales con sus temas más icónicos. Hubo espacio para el desamor con 'Traicionera', para la nostalgia con 'Un Año', y para el romanticismo más contagioso con 'Pareja del Año'. Cada canción era un capítulo de un libro que los fans conocen de memoria, pero que anoche se escribió de nuevo en directo.

'Pareja del año' Sebastián Yatra | Onda Cero Valencia

Explosiones, fuego y una dosis de locura

La segunda mitad del concierto fue pura adrenalina. Con llamaradas, fuegos artificiales y una puesta en escena milimétricamente espectacular, Yatra llevó el ritmo al límite con canciones como 'La Pelirroja', 'Energía Bacana' y 'Chica Ideal'. Valencia no paraba de bailar.

Y cuando parecía que la noche no podía ser más intensa, llegaron 'Robarte un beso' y 'Vagabundo', con las que Yatra cerró el espectáculo entre abrazos desde el escenario y un público absolutamente entregado.

