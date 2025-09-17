Alegal, la nueva joya valenciana que reinventa la experiencia gastronómica y cultural

Alegal llega a Valencia para revolucionar la escena gastronómica y cultural. En un lugar histórico como los antiguos Cines Aragón, en plena Av. del Port, nace Alegal, un espacio que redefine el concepto de restaurante. Aquí, la gastronomía se mezcla con el diseño, la música y la narrativa, creando una experiencia multisensorial que va más allá de una simple comida.

Salón | Alegal

Cocina en constante evolución con sello Dani García

Bajo la dirección de Salim Bravo y Álex Valmaña, y con el respaldo del Grupo Dani García, Alegal propone una carta dinámica que cambia cada cuatro meses. La cocina apuesta por productos de temporada, reinterpretando clásicos con un toque contemporáneo y fusionando alta cocina con influencias populares y brasas. Platos como la Burger Bull, icónica en el universo Dani García, servida en su restaurante 3 Estrellas MICHELIN en 2019 o la ensalada de bogavante demuestran la variedad y calidad de su oferta.

Salim Bravo y Álex Valmaña | Onda Cero Valencia

Un espacio que cuenta su propia historia

El restaurante no solo destaca por su gastronomía, sino también por su diseño interior, obra del estudio Pablo Peyra. Inspirado en el Art Decó y la atmósfera de los años 20 neoyorquinos, el espacio combina mármol, madera y latón para crear un ambiente elegante y acogedor. La gran chimenea central y la iluminación diseñada para transformar el espacio son el alma de Alegal.

Inspiración años 20 de Nueva York | Alegal

Más que una cena: una experiencia social y cultural

Con capacidad para 300 comensales, Alegal se convierte en un punto de encuentro donde las sobremesas se prolongan y el ocio cobra protagonismo. Los fines de semana, el ambiente se intensifica con música y una oferta líquida que incluye más de 100 referencias de vinos y cócteles de autor, consolidando a Alegal como un nuevo referente lifestyle en Valencia.

Entrantes | Alegal

Un destino gastronómico para quienes buscan algo diferente

Con un ticket medio accesible, Alegal es la apuesta perfecta para quienes desean vivir una experiencia culinaria completa, con calidad, creatividad y sin etiquetas. Este proyecto hecho por y para Valencia abre una puerta hacia un universo donde el buen comer, el diseño y la cultura del ocio se funden en un solo lugar.

Pizza carbonara con trufa | Alegal