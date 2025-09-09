Bienestar

Agendar encuentros y fomentar la comunicación, algunos consejos para "sobrevivir" a Septiembre en pareja

"En Calma" analiza cómo afecta la vuelta a la rutina y a las obligaciones a nuestras relaciones con Paloma Rey, psicóloga experta en terapia de pareja

ondacero.es

Valencia |

Septiembre equivale a rutina, a vuelta al trabajo, al cole y a otras muchas obligaciones que, en conjunto, pueden provocar que desaparezca el tiempo que dedicamos a cuidarnos y a cuidar nuestras relaciones. De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, tres de cada diez divorcios en España se firman tras el periodo estival.

Septiembre y las relaciones de pareja

Por ese motivo, en el último capítulo de "En Calma", la psicóloga valenciana especializada en terapia de parejas, Paloma Rey, nos explica qué les suele suceder a las parejas en septiembre y cómo revertir esta situación para que en lugar del "peor" mes para las relaciones, sea una oportunidad para reforzarlas.

