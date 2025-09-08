3I/ATLAS, el visitante interestelar que desafía lo conocido

Más de Uno Valencia abre este lunes una ventana a la ciencia con la nueva sección quincenal “Pasaporte al Universo” de la mano de la Asociación Valenciana de Astronomía, responsable del Centro de Astronomía del Alto Turia, catalogado recientemente como uno de los tres mejores del mundo en el seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos.

3I/ATLAS

En el primer capítulo de "Pasaporte al Universo", Paco Catalá, miembro de AVA, nos habla del cometa 3I/ATLAS, uno de los elementos más observados del momento originario de otro sistema solar y que, según algunos astrónomos de renombre, podría tratarse de un artefacto de alguna civilización no humana.