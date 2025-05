I love Reggateon y Love the 90´s vuelven a llenar de fiesta y diversión la comunidad valenciana

Se han convertido con el paso de los años en dos de los eventos musicales más esperados por el público de nuestra comunidad. De la mano de Sharemusic! y The music republic viajaremos un año más al pasado para revivir aquellos años en los que la vida era una fiesta.

Una vez más en la ciudad de Valencia el próximo viernes día 30 de mayo comenzará un fin de semana lleno de buenos momentos con el festival I Love Reggateon en el que podremos contar con artistas de la talla de Ivy Queen, Baby Basta & Gringo, Henry Mendez, Lorna, José de Rico, Chimbala, Andy Ribera y muchos más. Un viaje a los origines de un estilo musical que se ha convertido en un genero de los más escuchados en el mundo ahora mismo.

Por su parte Love the 90´s tomará el relevo el sábado 31 de Mayo con el fin de recuperar los grandes clásicos de la música dance y pop de los noventa. Figuras de la escena electrónica de los 90 que fueron referente en Europa desfilarán por el escenario de Love the 90´s. Artistas como Sahs, La Bouche, Snow, 2 Unlimited, Alexia, Rebeca, New Limit, Sensity World, Chimo Bayo entre muchos otros harán saltar y bailar a toda una generación que volverá a revivir muchos momentos de diversión como si no hubiesen pasado los años. Entre actuación y actuación los Jumper brothers serán los encargados de hacer que a través de sus sesiones de música la fiesta no decaiga ni un segundo, además de manera literal.

Por su parte Love the 90´s repite con un segundo escenario en el que el pop es el protagonista. Un escenario por el que desfilarán artistas como Marta Sánchez, Rafa Sánchez cantante de La Unión, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari, Tam tam go, o Los Cucas entre otros.

Ambas fiestas cuentan con una cuidada producción a cargo de Sharemusic mimando hasta el mínimo detalle. Proyecciones evocadoras que vuelven a traer recuerdos pasados, un escenario espectacular el que se ubica en el lago central diseñado para la ocasión con multitud de pantallas y con una estructura totalmente fuera lo convencional. Un trabajo realizado por un amplio equipo humano que lleva meses trabajando para que este fin de semana de diversión sea perfecto.

Recinto de Love the 90´s y I love reggateon | sharemusic

En definitiva, unas fiestas evocadoras de buenos momentos, y que son la excusa perfecta para reunirse con aquellas personas con las que tantos buenos momentos de diversión se han vivido. Pero además de hacernos viajar al pasado desde el presente con I love reggateon y Love the 90´s Sharemusic pondrá en marcha una nueva inciativa, Discoteca de los 80, el próximo día 18 de octubre dentro de la programación del Roig Arena. Un evento musical que seguro será también un éxito rotundo como las fiestas de este próximo fin de semana.

A través de la entrevista te descubrimos muchas de las cosas que hay preparadas en tanto para las citas de Valencia como las del resto de la comunidad.