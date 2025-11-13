ENTREVISTA

'Memòria del fang': el llibre col.lectiu de testimonis de la DANA que reflexiona sobre la reconstrucció

Ricard Chulià, coautor, repassa en La Brújula Comunitat Valenciana el procés de publicació amb Pau Alabajos i Rose Hurtado

Núria Moreno

València |

El llibre col·lectiu ‘Memòria del fang’, publicat per Rebel Edicions, és un projecte fotogràfic i literari que dona veu a testimonis de persones afectades per la DANA. A més, obri un debat sobre com reconstruir en temps d’emergència climàtica. Participen experts i personalitats como ara Ferran Torrent, del món de la cultura, o Nando Durà, de l’agricultura.

"No oblidar és la clau per al futur", insisteix Ricard Chulià, un dels coautors, juntament amb Pau Alabajos i Rose Hurtado.

Ricard Chulià, coautor de 'Memòria del fang' | NEU AL CARRER

Pròximes presentacions:

14/11 – Mutxamel. Centre Excursionista

28/11 – Llíria. Casal Jaume I

28/11 – Vilamarxant. Associació Cultural 9 d’Octubre

02/12 – Alaquàs. Sala Cremona del Castell

03/12 – València. Facultat de Geografia i Història

04/12 – Sant Joan d’Alacant

09/12 – Picanya. Casa de Cultura

