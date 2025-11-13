'Memòria del fang': el llibre col.lectiu de testimonis de la DANA que reflexiona sobre la reconstrucció

El llibre col·lectiu ‘Memòria del fang’, publicat per Rebel Edicions, és un projecte fotogràfic i literari que dona veu a testimonis de persones afectades per la DANA. A més, obri un debat sobre com reconstruir en temps d’emergència climàtica. Participen experts i personalitats como ara Ferran Torrent, del món de la cultura, o Nando Durà, de l’agricultura.
"No oblidar és la clau per al futur", insisteix Ricard Chulià, un dels coautors, juntament amb Pau Alabajos i Rose Hurtado.
Pròximes presentacions:
14/11 – Mutxamel. Centre Excursionista
28/11 – Llíria. Casal Jaume I
28/11 – Vilamarxant. Associació Cultural 9 d’Octubre
02/12 – Alaquàs. Sala Cremona del Castell
03/12 – València. Facultat de Geografia i Història
04/12 – Sant Joan d’Alacant
09/12 – Picanya. Casa de Cultura