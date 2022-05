Mas de 40 startup se han presentado ya al programa KM Zero Venturing

Los proyectos seleccionados por KM ZERO Venturing podrán beneficiarse de manera gratuita del primer programa del mercado que ofrece apoyo directo de empresas punteras del sector de la alimentación, no solo a través de inversión estratégica, sino con otro tipo de recursos valiosos. Entre ellos destacan la infraestructura, los pilotos industriales, la red de contactos, la internacionalización, el asesoramiento basado en su experiencia y know-how, y la mentorización personalizada por parte de KM ZERO Squad y de una red de expertos en diferentes áreas. Las startups pueden registrarse en https://www.kmzerohub.com/venturing. Todas las startups que apliquen al programa entrarán a formar parte de la comunidad de KM ZERO y tendrán la posibilidad de ser elegidas para presentar su proyecto en las iniciativas del hub como ftalks Food Summit (México y Valencia) o Fooduristic.