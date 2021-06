La Brújula C. Valenciana 18/06/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Núria Moreno i després, amb Palmira Benajas, Gente Viajera Comunitat Valenciana. Hui al Rebost coneixem la tasca de l'empresa Natural de Montaña que ha tret al mercat la marca De Anna que ofereix als principals supermercats productes tan nostres com garrofons, bajoques o tavelles i que ha envasat tresors com la pericana o els capellans torrats. També hui al Rebost la regidora de turisme d'Albatera ens presenta el producte de l'estiu la Breva d'Albatera i ens conta que tenen de particular aquestes bacores alacantines. Amb guia, hui recorrem la comarca Els Ports a l'interior de Castelló amb Mònica Segura, guia oficial de la Comunitat Valenciana.