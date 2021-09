Ximo Puig y Moreno Bonilla piden al Gobierno un fondo que compense la infrafinanciación

Los presidentes de la Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla y el socialista Ximo Puig, han reclamado este martes al Gobierno que se abra el debate para la modificación del modelo de financiación autonómica y que, mientras se desarrolla, cree un fondo transitorio que compense la “infrafinanciación” de ambas comunidades.

Moreno y Puig consideran que es “discriminatorio, complejo y poco transparente” el modelo actual y coinciden en reclamar que el peso poblacional sea un criterio de distribución.

Declaración institucional

Del encuentro bilateral ha salido una declaración institucional por un nuevo modelo de financiación, compuesta de once puntos, en la que exponen que son conscientes que el nuevo sistema “requiere un amplio consenso político y que costará tiempo”. “No hacer nada no es la solución”, decía Puig, mientras que Moreno Bonilla insistía: “Creo que se puede llegar a un acuerdo. Bajar los brazos no es una opción”.