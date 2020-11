El Sindicato Médico pide un confinamiento "inmediato y total" por el incremento de ingresos en hospitales y UCIs de la Comunitat

LEER MÁS Informativos

Advierten que la situación de los hospitales está al borde del colapso. Auguran que en dos semanas la situación será igual que en los peores momentos de la pandemia. Y piden un confinamiento inmediato para que no se produzcan muertes que a día de hoy se pueden evitar.

No obstante, consideran que ese confinamiento puede permitir la apertura de comercios y centros educativos. A juicio de este sindicato, en el sector educativo la prevención se ha realizado de manera ejemplar. De hecho, a los centros sanitarios no llegan contagios que se hayan producido en las aulas, al contrario de lo que ocurre en espacios de ocio o reuniones sociales y familiares. Ahora bien, puesto que el virus ya está descontrolado, el sindicato médico considera que medidas como el cierre perimetral de la Comunitat, ya no va a servir de nada. Lo señala la secretaria del sindicato en Alicante, María José Gimeno.

Es una petición basada en la situación de los hospitales valencianos y las UCIs, con un crecimiento exponencial de ingresos.

El sindicato médico considera que las administraciones están dando un ejemplo de descoordinación en la gestión de la pandemia. Pide un mando único desde el que se adopten medidas unificadas que no creen incertidumbre y desconfianza en la población.