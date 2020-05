Sanidad se muestra prudente e insta a los ciudadanos a la responsabilidad a pesar de la buena evolución

Según Barceló la mayoría de los valencianos están cumpliendo las normas establecidas sin embargo otros no las están respetando y recuerda no actuar correctamente perjudica al conjunto de la sociedad. A expensas de la decisión del Ministerio de Sanidad de aprobar o no que la Comunitat Valenciana pase a la fase 1 del proceso de desescalada la consellera ha sido tajante, el cambio de fase es para consolidar y controlar todos los casos sospechosos y reitera la normalidad todavía no va a existir.

Insiste en que el cambio a la fase 1 no significa que se está desconfinando a la población y reitera que la alerta continua porque la posibilidad de contagio sigue estando. Lamenta que haya ciudadanos que no respeten las medidas preventivas y ve con preocupación los comportamientos de algunas personas que no están guardando las distancias. Reitera que no hacerlo provocará contagios y lanza un mensaje a la población para que no se confíe.

Ha afirmado que no se puede anticipar que departamentos sanitarios están en condiciones de ir avanzando en las fases y cuales no. Un aspecto que están trabajando de manera conjunta con el Ministerio.