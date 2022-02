Puig sobre las sentencias condenatorias a Sanitat por la gestión de la pandemia: "Cuando no son correctas, se recurren"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado respetuoso con las decisiones judiciales pero, en relación con las condenas al Consell por la gestión de la pandemia, ha afirmado: "Cuando no son correctas, se recurren".

Puig se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts después de que la síndica del PP María José Catalá le haya preguntado por las tres sentencias condenatorias a la Generalitat relacionadas con la falta de material de protección a sanitarios y la discriminación en la vacunación a los médicos de la privada.

El 'president' ha afirmado que el Consell "respetará siempre cualquier decisión judicial": "Las reglas del juego siempre hay que respetarlas, ganes o pierdas. Nosotros continuaremos aceptando las resoluciones y cuando haya una sentencia que no nos parece correcta, se recurrirá", ha dicho.

Puig ha afirmado que estas sentencias son fruto de una pandemia "terrible" que ha afectado no solo a la Comunitat, sino a todas las autonomías, una situación "sobrevenida". "En abril ya pedí perdón al personal sanitario por no haberles podido dar todo el material que necesitaban puesto que no disponíamos de él. Igual que el resto de comunidades autónomas", ha recordado.

Pero ha destacado la gestión del Consell y también ha subrayado que se cumplió "escrupulosamente" la estrategia de vacunación del ministerio, "vacunando siempre primero a los más vulnerables sin discriminación, en la sanidad pública y en la privada", ha dicho.

Así, ha lamentado que la oposición esté en un "boicot permanente, intentando quebrar la recuperación económica y social de la Comunitat". "No molesten --les ha pedido-- para continuar vacunando, trabajando por el empleo y por la recuperación que necesitamos". "Ahora sería el momento de intentar apoyar al Gobierno para salir de la peor crisis de la historia", ha enfatizado.

Ante sus palabras, Catalá le ha recriminado que las condenas demuestran que "no se tomaron en serio la salud" de los sanitarios y le ha acusado de cometer el error de "discriminar" en la vacunación "de forma sectaria": "Han abandonado a su suerte a los sanitarios de la privada y han sido condenados por esta cuestión", le ha insistido.

"He oído que va a recurrir por el interés general de la ciudadanía y yo le pido que no lo haga por dignidad. Rectifique. La Comunitat está colapsada y necesita que cambie la deriva en la gestión sanitaria", le ha reclamado.

INVERSIÓN EN CENTROS SANITARIOS

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado la inversión de 139 millones de euros para la ampliación del Hospital de la Marina Baixa y del Clínico de València, así como para reformas y mejoras en diferentes centros de salud.

En concreto, ha afirmado que se destinarán 60 millones de euros a la ampliación del Hospital de la Marina Baixa; y se adjudicará la fase dos de la ampliación del edificio de atención hospitalaria del Hospital Clínico de València por 70 millones.

En Atención Primaria, ha continuado, se adjudicarán las obras del nuevo centro de salud Torrent III por 1,5 millones de euros; y la ampliación del centro de salud de Petrer II por 4,77 millones de euros.

Además, se reformará el centro de salud Villena I por 849.463 euros y se licitarán las obras de reforma y adecuación de la primera planta de hospitalización del Hospital de la Magdalena en Castellón por 1,85 millones de euros.