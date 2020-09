Puig reitera que Madrid no es el modelo a seguir en la gestión de la pandemia

El president de la Generalitat Ximo Puig comparte que cualquier medida homogenizadora que de criterios de objetividad a todos los territorios es positiva para gestionar la pandemia. Sin embargo reitera que Madrid no es el modelo a seguir e insiste que cualquier decisión se debe adoptar desde la visión multilateral de todos los territorios. Reitera que habrá que esperar a la comisión interterritorial para conocer el documento planteado por el gobierno central.

Un documento que inicialmente contemplaría medidas de limitación de la movilidad y los contactos sociales, reducción de aforos y horarios y medidas de refuerzo de las capacidades que se pondrían en marcha de inmediato en el caso de que se produzca una incidencia de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, una positividad en las PCR superior al 10% y ocupación de UCI superior al 35%.

El president de la Generalitat Ximo Puig insiste en que Madrid no es el ejemplo en la gestión de la pandemia y que la vía valenciana no tiene nada que ver. Aunque no quiere hacer triunfalismo recuerda que la pandemia en la Comunitat Valenciana ha evolucionado de forma positiva en las últimas semanas.

Por el momento ninguna ciudad del territorio se vería afectada por las medidas del gobierno pero reitera que si fuera necesario las adoptarían. Desde la oposición la presidenta del partido popular en la Comunitat Valenciana Isabel Bonig afirma que le parecen bien las medidas del gobierno puesto que cree que debe haber criterios ténicos sanitarios homogéneos para todos.