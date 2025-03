PSPV y Compromís afean a Mazón que no dimita y el 'president' saca pecho de su alianza con Vox

La sesión de control en Les Corts de este miércoles ha vuelto a ser tensa. Los diputados de la oposición de izquierdas han coreado en sus escaños la frase 'Mazón dimisión' mientras el 'president' de la Generalitat les ha acusado de "utilizar el dolor" de las víctimas de la DANA.

Tanto el PSPV como Compromís han parafraseado las palabras de Mazón en las que dijo que Pedro Sánchez no tiene "lo que hay que tener" para presentar presupuestos, a lo que le han respondido que no tiene "humanidad" ni "vergüenza". Esa frase, "no tener lo que hay que tener", ha sido la protagonista en el pleno.

"¿Si tienes lo que tienes que tener, por qué no has ido a ni una sola 'mascletà' al Ayuntamiento de València?¿Por qué huyes como un cobarde cada vez que los periodistas quieren preguntarte?¿Por qué no has ido a las plazas de Paiporta, Picanya, Massanassa, Utiel, Chiva o Algemesí y reunido con todas las víctimas?", le ha retado el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Mazónha garantizado que se seguirá reuniendo con víctimas, como lo ha hecho hasta ahora con "discreción y respeto, sin mirar a quién votan ni qué lengua hablan ni dónde viven", ha defendido, y como lo hizo anoche en el Palau de la Generalitat, según ha desvelado.

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que el jefe del Consell "no tiene humanidad", pues de tenerla habría dimitido y diría qué hacía "mientras los valencianos se ahogaban" el 29 de octubre.

En esta sesión de control se ha visto también al síndic de Vox, José María Llanos, defender sin fisuras su alianza con el PP para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Según ha denunciado, PSPV y Compromís solo quieren que Mazón "fracase" y para ello están dispuestos a "cargarse la reconstrucción". Un "circo" frente al que ha garantizado al 'president' que podrá "encontrar a Vox".