Oltra aboga por endurecer las restricciones durante la Navidad para evitar más contagios

Reitera que las cifras son preocupantes no sólo en la Comunitat Valenciana si no en el resto del territorio español. Según Oltra tendría que valer con la responsabilidad individual de cada persona y no tener que realizar prohibiciones puesto que la única vacuna que actualmente tenemos es quedarse en casa.

Por otra parte asegura Oltra que el cribado en test de antígenos se está realizando ya desde hace semanas en las residencias de mayores prioritariamente en aquellas en las que es más elevado el contagio comunitario.

Insiste en que se está controlando en las residencias la expansión del virus puesto que entorno al 60 por ciento de las afectadas tiene menos de 10 personas contagiadas. El president de la Generalitat Ximo Puig ha reiterado que en las próximas semanas nos estamos jugando la vida de muchas personas y ha instado a la máxima prudencia ante la evolución de la pandemia.