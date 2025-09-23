INICIATIVES

'La música ens uneix', el cicle de concerts de la Federació de Societats Musicals i Caixa Popular

El projecte forma part del conveni de col·laboració entre les dos entitats valencianes

Núria Moreno

València |

Caixa Popular i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) tornen a impulsar el cicle de concerts ‘La Música que Ens Uneix’. Es tracta d'un projecte que forma part del conveni de col·laboració entre les dos entitats i que té com a objectiu ressaltar la singularitat d'este col.lectiu artístic, educatiu i social, reconegut per la seua capacitat d'unir generacions a través de la música.

Parlem amb Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

