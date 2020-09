La sanción a la residencia de Llíria recoge 80.000 euros por trato degradante

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que el informe realizado por la inspección recoge irregularidades graves que motivan una de las sanciones más altas vistas en este ámbito, una de ellas la de trato degradante que conlleva la sanción más elevada de todas, con 80.000 euros.







El informe recoge "indicios de trato no correcto, incluso degradante" y que en algún caso los ancianos no iban vestidos o estaban en posturas corporales inadecuadas, según Oltra, que se ha referido a la "crudeza" de las imágenes emitidas por Telecinco en las que se puede ver a ancianos atados a sillas, con llagas o desnudos, supuestamente desatendidos para comer e incluso abandonados tras caer al suelo.







Sobre si se han trasladado a la Fiscalía estos hechos, ha señalado que ésta ya abrió diligencias de investigación de oficio ante la gravedad de las imágenes, y que la conselleria ha trasladado los procedimientos sancionadores en marcha y ha puesto a la Inspección a su servicio, y ha asegurado que, una vez concluya la investigación interna sobre el vídeo se determinará si lleva los hechos a la Justicia.







Si la Inspección entiende que una cuestión ha de ser trasladada a Fiscalía, se hace automáticamente, y en este caso la inspección había detectado indicios de trato no correcto pero no con la "crudeza" con que se ve en las imágenes, por ejemplo, la "impactante" caída de un residente.







Preguntada si la Generalitat intervendrá la residencia, ha manifestado que se actuará en función del informe de la inspección, ya que se requiere una base técnica.







Sobre las irregularidades detectadas en 2019 a esta residencia, ha indicado que la inspección está realizando un seguimiento para comprobar si se subsanan o si hay una rebeldía" en el cumplimiento.







Oltra ha resaltado el "valor" del trabajo realizado por la inspección y ha asegurado que su departamento va a ser "inflexible" en la exigencia "no solo trato correcto sino buen trato a los mayores, digno y afectuoso".







Familiares de algunos residentes en Llíria ya ha pedido el traslado de algunos mayores a otro centro, si bien Oltra no ha podido precisar cuántas han sido al ser una cuestión que depende de los servicios sociales municipales, aunque ha recordado que la conselleria facilitará los traslados que se pidan.







Ha afirmado que, en aplicación de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de 2019, se va a adelantar el incremento del número de inspectores y en un año y medio los 21 actuales llegarán a 33 ó 34, con una ratio de uno por cada 150.000 habitantes, y ha señalado que con los 7 que había en época de gobierno popular "no se habrían podido detectar" las irregularidades de la residencia de Llíria.







Oltra ha defendido que la gestión de los servicios sociales "no es la bolsa ni una inversión" y por tanto los grupos empresariales que se dedican a ella tienen que primar la responsabilidad social y el trato digno a las personas.







Hay grupos que "no lo entienden así" y cuyas consecuencias se han visto en Llíria o en Alcoy, donde murió más de la mitad de residentes y casi todos se contagiaron de covid, por lo que "llueve sobre mojado".