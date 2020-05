La Generalitat califica de "éxito" la adquisición de material sanitario

Así lo ha asegurado la comisionada de la Presidencia de la Generalitat María José Mira en Les Corts, donde ha comparecido para informar sobre las gestiones llevadas a cabo para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de la covid-19 en la Comunitat Valenciana.







Ha asegurado haber cumplido "con éxito" la consigna que recibió cuando el president de la Generalitat, Ximo Puig, la designó para esta tarea, y que era "mejorar la cobertura de material de protección para la población y para los profesionales que debían velar por nuestra salud".







Ha señalado que a pesar de las "amenazas" y dificultades que presentaba el mercado internacional, han ido logrando que el material llegara "con precios razonables y con entregas a tiempo", y en aquellos casos en los casos en los que se ha comprobado que éste no era el adecuado, se ha podido devolver y recuperar todo el dinero.







Según ha detallado, se han recibido casi 700 toneladas de material a través de 24 aviones, además de 26 contenedores (con otras 260 toneladas) que están cargados y varios de ellos ya en barcos.







A esto hay que sumar "las considerables compras a firmas valencianas y españolas, y todas las donaciones" que ha recibido el Consell, con lo que en total, la Generalitat ha adquirido casi mil toneladas de material sanitario.







Este material se concreta en 30 millones y medio de mascarillas; 30 millones de guantes, 1,5 millones de buzos, 700.000 gafas de protección, 415 respiradores, 20.000 termómetros de infrarrojos, 600.000 batas, 100.000 test rápidos, 1,5 millones de gorros, 5 millones de cubre zapatos, y 10.000 fundas de difuntos.







Mira ha asegurado haber firmado 63 contratos por un importe de más de 75 millones, de los que 38 contratos se corresponden con 63 millones de material; 14 contratos, con 1,7 millones en servicios (vinculados a la plataforma logística y a los hospitales de campaña); ocho contratos con 11 millones en equipamiento, y tres contratos, con 6 millones en transporte.







Mira ha abogado por que la Comunitat Valenciana cuente con una reserva estratégica que le permita "asegurar la disponibilidad de material de protección en cuanto a cantidad, tiempo y lugar, con el menor coste posible", y "mantener un depósito dimensionado" tanto para los meses estándar, como para los meses de emergencia.







Desde la oposición, han señalado que su designación viene a demostrar que es posible reducir la administración, y le han pedido concreción sobre algunos contratos, como los de los hospitales de campaña, así como sobre la forma de selección de las empresas o la cantidad de test adquiridos.







Los grupos del botànic, por su parte, han agradecido la "enorme labor" realizada; han criticado que desde la oposición se trate de "sembrar interrogantes y sombras" o se aplique "el sesgo retrospectivo", y han preguntado por la reconversión de industrias para fabricar material sanitario y por el material almacenado.







En su réplica, Mira ha defendido que su labor no ha sido suplantar a nadie, sino complementar el trabajo de los que estaban, y ha reconocido errores en algunos contratos, que se han ido corrigiendo, y ha reconocido que muchos contratos se han tenido que pagar por adelantado, pero ha defendido que todo el material ha llegado.







Asimismo, ha señalado que están ayudando a las empresas a conseguir las licencias definitivas para fabricar material sanitario, y aunque no sabe cuánto material debería tener esa reserva estratégica, ha afirmado que se puede "tener la tranquilidad de que para los próximos meses, tenemos suficiente material adquirido".







Sobre los test, ha considerado que en el almacén de Feria Valencia hay suficientes test, pues el "stock" existente ronda los 100.000, y se han comprado en China otros 100.000, además de los adquiridos a empresas suministradoras de la Conselleria de Sanidad.