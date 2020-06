La Generalitat aumentará en 4 millones las becas universitarias el próximo curso

Así lo ha anunciado la consellera del área, Carolina Pascual, en Les Corts Valencianes, donde ha destacado que con esta medida se incrementa un 25 % los recursos de estas becas, que saldrán en el mes de julio, y que contarán con una inversión global que superará los 20 millones.







Pascual ha comparecido en la comisión parlamentaria de Educación y Cultura a petición propia para informar de las actuaciones de su departamento con motivo de la pandemia por coronavirus, donde ha avanzado que no se aprobarán nuevos grados para el próximo curso, únicamente algunos másteres y con condiciones.







En concreto, ha dicho que solo se autorizará la implantación de másteres que cuenten con informe favorable a 1 julio y en caso de que la universidad que los imparta asuma totalmente el coste de su implantación.







Tras destacar que la Comunitat es pionera en la concesión de las becas salario, con 600 euros mensuales por estudiante beneficiario, ha afirmado que además de incrementar el presupuesto, se van a rebajar los requisitos de rendimiento académico para poder beneficiar a más estudiantes.







Desde la oposición, PP y Ciudadanos han mostrado su preocupación por la falta de financiación a las universidades para asumir estas medidas, por la brecha digital y por la no autorización de nuevos títulos, mientras que Vox ha criticado el sistema de elección de proyectos de innovación y la rebaja del requisito de rendimiento.







Pascual ha señalado que desde la Generalitat se está realizando un importante esfuerzo en la reducción de las tasas universitarias, con una bajada del 15 % en primera matrícula y del 8 % en segunda, tercera y cuarta matrícula, y trabajan para seguir reduciendo las tasas universitarias.







Ha asegurado que esa reducción de tasas se está compensando desde la Administración a las universidades con una aportación de 21 millones, y ha defendido la rebaja del requisito de rendimiento para poder llegara más estudiantes, especialmente, en aquellas titulaciones donde las tasas son más altas.







Asimismo, ha asegurado que no ha dejado de reclamar al Ministerio "una financiación justa" para las universidades valencianas y para desarrollar las políticas universitarias que garanticen que nadie se va a quedar fuera por una cuestión económica, y espera que el ministro haga las gestiones oportunas y dé una solución.







Pascual ha destacado que durante el estado de alarma se han prorrogado todos los contratos de investigación dependientes de la Conselleria, y ha defendido el papel que ha tenido la llamada al Sistema Valenciano de Innovación e Investigación impulsado desde la Secretaría Autonómica de Universidades e Investigación.







Al respecto, ha asegurado que los más de 250 proyectos presentados han sido analizados por evaluadores externos a la Comunitat Valenciana, y en la elección de los 41 que se han financiado se ha tenido en cuenta el interés del proyecto y también las necesidades que la Conselleria de Sanidad marcaba.







La consellera también ha destacado el esfuerzo hecho para reducir la brecha digital, y ha valorado el acuerdo alcanzado este martes con los rectores para iniciar el curso académico con un modelo híbrido (semipresencial), estable por cuatrimestres y en el que también se priorizará el sistema de evaluación continua.







Ha considerado que "no se puede identificar la calidad de la docencia con la modalidad en la que se imparte", y ha señalado que se ha optado por esta fórmula para estar "prevenidos" y evitar que un posible rebrote del coronavirus en otoño "nos pille de forma abrupta y descolocados como ahora".







El finalizar la sesión, el diputado de Ciudadanos Emilio Llopis ha propuesto que todos los portavoces de la comisión firmen un escrito que refuerce la petición al Ministerio para que dote a las universidades valencianas de la financiación adecuada.