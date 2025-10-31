La jueza de la DANA pide a Vilaplana el tique del parking tras la comida con Mazón en 'El Ventorro'

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha pedido a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia, el tique del parking donde aparcó su vehículo en València.

La magistrada ha acordado requerir a la testigo que aporte, en su declaración testifical fijada para este próximo lunes 3 de noviembre, esta factura y "cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha".

En este sentido, recuerda el auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana: en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, y el 'president', "y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo".

Asimismo, recuerda que en esa resolución de la Audiencia se señalaba que Mazón "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y que tiene atribuidas por ley "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

El PSPV también había reclamado a la periodista que entregara de forma voluntaria, a la comisión de investigación de Les Corts, el tique del parking, con el objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos".