29O

La jueza de la DANA pide a Vilaplana el tique del parking tras la comida con Mazón en 'El Ventorro'

La magistrada ve "útil" la prueba para determinar "hasta qué momento" la periodista acompañó al jefe del Consell

ondacero.es

València |

Dos personas acceden al Palacio de Justicia de Catarroja (Valencia), donde la jueza instruye la causa por la gestión de la dana.
Dos personas acceden al Palacio de Justicia de Catarroja (Valencia), donde la jueza instruye la causa por la gestión de la dana. | EFE / Manuel Bruque

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha pedido a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia, el tique del parking donde aparcó su vehículo en València.

La magistrada ha acordado requerir a la testigo que aporte, en su declaración testifical fijada para este próximo lunes 3 de noviembre, esta factura y "cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha".

En este sentido, recuerda el auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana: en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, y el 'president', "y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo".

Asimismo, recuerda que en esa resolución de la Audiencia se señalaba que Mazón "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y que tiene atribuidas por ley "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

El PSPV también había reclamado a la periodista que entregara de forma voluntaria, a la comisión de investigación de Les Corts, el tique del parking, con el objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer