La jueza de la DANA pide a TVE y À Punt el vídeo del CECOPI en el que Pradas daba instrucciones sobre el ES Alert

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha pedido a Radio Televisión Española (RTVE) y a À Punt una copia de la grabación de la reunión del Cecopi del 29 de octubre en la que la exconsellera Salomé Pradas daba instrucciones sobre el ES Alert.

El auto de la magistrada se produce después de que el miércoles se hicieran públicas por parte de TVE unas imágenes y audio en el Cecopi del 29O, en el que la exconsellera, investigada en el procedimiento, daba indicaciones para el mensaje: "Metedlo en el texto, por favor". Además, también preguntaba alrededor de las 19 horas: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo --presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar--? A mí no me apetece llamarlo".

A raíz de estas imágenes, la jueza ha acordado requerir a RTVE una copia de la grabación y, además, pide a la dirección de À Punt --que fue la cadena que grabó esas imágenes-- que manifieste si mantiene el ofrecimiento de aportar grabaciones --de audio o de imagen, o de ambas-- de la cobertura de la DANA, y de manera específica, de esa reunión.

La jueza justifica este requerimiento en que no consta en el procedimiento una documentación ni grabación o acta de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre de 2024, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias.

La magistrada añade en su escrito que la grabación "contradice declaraciones prestadas en sede judicial" y, al estar presentes periodistas, pudieron oír lo que finalmente quedó registrado. "Se cumplirían los estándares jurisprudenciales en orden a la aportación de la grabación".

Así, apunta: "La gravedad de los hechos objeto de la investigación exige la aportación de las grabaciones emitidas, partiendo de que nos encontramos ante una investigación penal con un gravísimo resultado lesivo, la falta de documentación de la reunión del Cecopi, y la obtención de una grabación, no durante recesos o una vez finalizada, sino durante la misma esencia del proceso de decisión, lo que justifica plenamente la inclusión en el procedimiento".