HOSBEC cree insuficiente el plan de ayudas de la Generalitat y son prudentes ante una reactivación de cara a Semana Santa

Afirman que no son ayudas directas si no prestamos bonificados. Confían en que la actividad turística pueda retomarse con el mercado nacional de cara a semana santa si se produce la reapertura de la movilidad. Desde HOSBEC reconocen que está bien poder contar con préstamos bonificados, dada la situación actual, pero insisten en que no son ayudas directas puesto que las cuantías recibidas tendrán que ser devueltas. Afirman que esta línea de ayudas cuentan con bonificaciones y plazos de carencia e intereses amplíos pero según la secretaria general de la patronal Nuria Montes no es suficiente.

Reconoce que el turismo rural de la Comunitat Valenciana ha seguido funcionando con buenas cifras de ocupación mientras que por el contrario están abiertos en torno al 10 por ciento de los hoteles vacacionales y entre un 20 y 30 por ciento con ocupaciones muy bajas los hoteles en ciudad. Ante la posibilidad de que puedan reiniciarse los viajes nacionales de cara a Semana Santa, tal y como apuntaba este fin de semana la Ministra de Turismo, Montes se muestra prudente.

Con las últimas medidas restrictivas afirma que se han producido cancelaciones para una fecha tan señalada este mes de febrero como es San Valentín. Reitera que los hoteles son espacios seguros con todas las medidas adoptadas para evitar los contagios.