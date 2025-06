El Gobierno asegura que las obras para el Poyo, la Saleta y el río Magro estarán adjudicadas en 2026

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha presentado este jueves en València, en un acto en la Confederación Hidrográfica del Júcar con alcaldes y asociaciones de víctimas de la DANA, el 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones'.

La iniciativa contempla una dotación de 530 millones, y según ha avanzado Morán la idea es que el grueso de los proyectos relacionados con el desvío de barrancos, zonas de laminación o creación de zonas inundables en l'Horta Sud, el Magro y el Júcar "estén en marcha en 2026".

Mientras, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha señalado que muchas de las obras recogidas en el plan "se deberían de haber hecho hace mucho tiempo y todavía no se han efectuado". "Desde la Generalitat estaremos vigilantes y no se va a consentir ni un solo día de retraso".

El caso de 'la Saleta'

Entre los 530 millones de euros anunciados, se incluyen 90 millones para el desvío de las aguas del barranco de la Saleta, cuyo desbordamiento inundó los municipios de Alaquàs, Aldaia o Xirivella el pasado 29 de octubre, el día de la DANA.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha señalado que están "esperanzados", siendo "prudentes" porque son 40 años insistiendo en la necesidad de que se acometan estas obras, que ha pedido que se ejecuten lo antes posible.

"Los municipios afectados estamos aterrorizados ante la próxima temporada de lluvias", ha apuntado.

Morán se ha referido al respecto a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de València al considerar que rebajaría la protección del nuevo cauce del Turia y al respecto ha apuntado que las dudas estarían "resueltas".

Por contra, desde el Ayuntamiento de Valencia consideran que lo que se necesita es "un proyecto global", no "parches". El concejal del Ciclo Integral del Agua , Carlos Mundina, ha insistido en la exigencia de "un nuevo Plan Sur" y ha asegurado que no ha escuchado "nada nuevo" en la presentación del plan del Miteco.

"No hay consenso entre Valencia y la CHJ, no se han respondido las alegaciones y no se nos ha dicho que se vaya a hacer alguna actuación de protección tras los desvíos en el nuevo cauce del Turia", ha matizado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha valorado la reunión con Morán de forma "positiva": "Nos han tenido en cuenta, que ya es más de lo que han hecho otras administraciones".