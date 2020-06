Las familias reconocen el esfuerzo del profesorado pero esperaban alternativas para regresar a las aulas en el final de curso

La próxima semana concluye el curso escolar pero en las últimas semanas las asociaciones de padres han mostrado su malestar por no haberse dado opciones a la comunidad educativa para retomar las clases de manera semi presencial cuando se ha permitido por ejemplo la reapertura de terrazas.

Afirman que en algunos casos la atención por parte del profesorado ha ido a menos o que el contacto con las familias en los últimos meses no ha sido el esperado. En otros reconocen el esfuerzo que el profesorado ha hecho por atender al alumnado.

La Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya confían en que los pasos que se están dando en algunos sectores sea atendiendo a criterios sanitarios. En clave educativa afirman que en los últimos días se ha reforzado la atención presencial a aquellos alumnos con necesidades especiales. El presidente en funciones de la confederación Màrius Fullana considera que tanto profesorado como familias han tenido que adaptarse a una situación novedosa pero reclama que ningún alumno se quede atrás. Reitera Fullana que debe invertirse en la educación pública para garantizar la igualdad y equidad entre todo el alumnado.

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras su secretario Rafa Martínez considera que no era el momento de retomar las clases y reiteran que el profesorado ha tratado de adaptar su horario para mantener la actividad lectiva. Afirma que el trabajo por parte de los centros no ha de ser asistencial si no educativa y que en estos momentos la prioridad es evitar nuevos contagios.