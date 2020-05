El PP denuncia en Antifraude la compra de material sanitario de la Generalitat a China

"Las compras y adjudicaciones a empresas no están del todo claras en contratos como los hospitales de campaña, pero hoy nos levantamos con las sospechas de un posible delito de falsedad documental en el contrato por el que se pagaron 31,5 millones de euros a un empresario chino por los primeros vuelos que llegaron a Valencia. Y es necesario una aclaración inmediata", ha señalado Eva Ortiz.







"Según las informaciones conocidas, ese acuerdo fue suscrito por el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, David Fernández, el 17 de marzo. El problema es que en el documento hace referencia a cuestiones legales y fundamentos de derecho que no se adoptaron hasta 11 días después y por tanto en ese momento eran inexistentes, ha manifestado.







Para Eva Ortiz, "no hay que confundir la urgencia lógica por tener material en una situación de emergencia como la de la COVID19 con hacer las cosas mal y basarse en acuerdos del Gobierno valenciano que no existían cuando se rubricó el contrato".







Así, ha señalado que su formación llevará el documento ante Antifraude y los juzgados y ha instado tanto a la consellera Barceló como al President Puig "a dar una explicación razonable, urgente y convincente de qué ha pasado aquí".







"Hasta ahora hemos sabido de contratos de envases de hidrogel que se facturaban como mascarillas, de hospitales de campaña por 1.100 camas de las que luego solo ha habido 884, facturas de tres vuelos iguales que luego dicen que es un error, firmas de la comisionada de compras cuando aún no lo era. Hay mucho que explicar. La credibilidad del Consell está más en juego que nunca", ha concluido.

El PSPV niega irregularidades. El portavoz socialista, Manolo Mata, asegura que todos los contratos de la Generalitat para adquirir material sanitario se han realizado de manera transparente.