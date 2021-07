"Si los contagios siguen subiendo, tendremos que habilitar nuevos espacios en los hospitales"

"En estos momentos estamos atendiendo a todos los pacientes, pero si los casos siguen aumentado, como se está viendo desde principios del mes de julio, no descartamos que los hospitales tengan que volver a habilitar nuevos espacios", asegura Marisa Blasco, Jefa de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico de València y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva.

"No estamos en una buena situación, no estamos estables, estamos en alza y eso no es una buena noticia", dice Blasco, quien recuerda a los ciudadanos "que no estamos ni de lejos cerca de una inmunidad de grupo", en referencia a la decisión del gobierno británico de levantar todas las restricciones. "Aquí es impensable, en estos momentos", ha asegurado.