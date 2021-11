El Consell sigue estudiando cómo y dónde implantar el pasaporte covid en la Comunitat

La Conselleria de Sanitat está trabajando para concretar cómo y dónde se pediría en la Comunitat Valenciana el pasaporte Covid. Así lo ha asegurado este jueves el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ha avanzado que se está estudiando su implantación desde el punto de vista jurídico y tecnológico. “Estamos viendo en qué espacios podría ser efectiva la aplicación. Queremos dar pasos firmes”, decía Puig.

El ‘president’ ha anunciado que la próxima semana se ofrecerán más detalles de esta medida que persigue limitar el acceso a ciertos lugares a las personas que no se han vacunado. “Habrá espacios en los que los no vacunados no entrarán”, aseguraba.

También ha dejado claro el ‘president’ que el Consell no contempla aprobar nuevas restricciones ante la evolución de la pandemia y ha vuelto a insistir en que en la Comunitat Valenciana hay más de 400.000 personas que no se han vacunado. “Necesitamos que den un paso adelante a favor de su propia vida, de la de su familia y de toda la sociedad”, ha enfatizado.