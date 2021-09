El Consell avanza una “relajación” de las restricciones por el COVID-19 a partir del lunes

Este lunes, a primera hora de la mañana, se reúne la mesa interdepartamental de la Generalitat Valenciana, justo antes del debate de política general de Les Corts, por lo que se espera que sea el president, Ximo Puig, quien, en su discurso, anuncie la previsible “relajación” de las restricciones por el coronavirus.

Sin concretar las medidas, y a la espera de la propuesta de la Conselleria de Sanitat, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha avanzado cambios en aforo, horarios, distancia social e, incluso, en “la implementación de las medidas de protección”.

Oltra se ha referido también a los locales de ocio nocturno, que podrían recuperar, “desde el lunes o más adelante”, su actividad. “Es obvio que sentarse en una mesa no es la naturaleza del ocio nocturno festivo”, ha dicho la vicepresidenta.

Sobre el pasaporte COVID

Preguntada la portavoz del Consell sobre si de esta mesa interdepartamental podría salir una decisión sobre implantar o no el llamado certificado COVID, Oltra ha admitido que es “complicado por la legislación actual”, pero aboga por estudiarlo, aunque no para todas las actividades, sino para las que sean “muy multitudinarias”, como grandes festivales o en aquellos espacios donde no pueda garantizarse la distancia de seguridad entre personas.

Eso sí, Oltra ha condicionado su aplicación al acuerdo entre los agentes implicados. En todo caso, ha dicho, sería “una garantía para clientes y usuarios saber que el certificado nos protege a todos”.