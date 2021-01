Compromís pide cerrar centros comerciales y el PSPV responde que "miles de trabajadores no se pueden ir a la calle"

Mientras tanto, el PSPV, su socio mayoritario de gobierno, insiste en que los valencianos están "prácticamente confinados" y la inmensa mayoría van del trabajo a casa. "Ya no se puede cerrar más el comercio. No son los 'lobbies', son los trabajadores: si en Ikea trabajan mil personas no se pueden ir mañana a la calle", ha defendido su síndic, Manolo Mata.

La propuesta de Compromís fue ratificada este lunes a última hora por su comisión de coordinación institucional, reunida para evaluar la tercera ola. A su juicio, esta situación evidencia que las medidas que ha defendido en las últimas semanas y que el Consell implantó el lunes (cierre total de la restauración y de comercios a las 18 horas) eran "imprescindibles para reducir los contactos sociales".

Por ello, la coalición plantea "ir un poco más allá" en las medidas con el cierre de grandes centros comerciales y el fomento del teletrabajo, así como que el Gobierno adopte restricciones "más estrictas o que al menos dé las herramientas para ello a las comunidades autónomas", ha expuesto su portavoz parlamentario, Fran Ferri, en declaraciones antes de la junta de síndics.

Su petición es ahorrar cualquier tipo de contacto social y reducir al máximo la movilidad, porque "la única evidencia garantizada que se tiene en esta pandemia es que la distancia social es la mejor manera de reducir los contagios y ayudar a rebajar la presión sanitaria", además de profundizar en el trabajo a distancia "siempre que sea posible" y tanto en empresas como en la administración sin destruir empleo.

El socialista, por su parte, ha rechazado el cierre de grandes superficies porque "cuando el comercio está al 30% significa que hay personas que se levantan cada día para trabajar" y ha ilustrado que "si hay colas en Ikea es que está cumpliendo con el aforo". "La clase trabajadora es la más afectada por la pandemia", ha recalcado, y ha destacado la situación cercana al confinamiento en la Comunitat mientras "otros países dicen que están confinados y no obligan a llevar mascarilla".