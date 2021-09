El Botànic sigue sin acuerdo sobre la tasa turística y traslada el debate a Les Corts

El debate en torno a la posible aprobación de una tasa turística en la Comunitat continúa enfrentando a los miembros del Govern del Botànic dos días después de la propuesta lanzada por los vicepresidentes Oltra e Illueca. Las discrepancias entre PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem se han trasladado durante la mañana de hoy a la Comisión de Turismo de Les Corts Valencianes, donde las tres formaciones que sustentan el Consell liderado por Ximo Puig han escenificado públicamente su falta de acuerdo acerca de esta cuestión.

En primer lugar, Compromís ve con buenos ojos la aprobación de esa tasa turística. No en vano, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha erigido como una de las impulsoras de este nuevo debate. “Si nos podemos comparar con una comunidad autónoma, sería con Catalunya”, ha explicado la síndica adjunta de la formación, Aitana Mas. “En Catalunya, [la tasa turística] no ha supuesto una disminución de las personas que la han visitado. Por tanto, entendemos que es una cuestión a estudiar, a valorar y a debatir en el seno del Govern pero que puede ser positiva para paliar los efectos negativos de las masificaciones en distintas ciudades de nuestra Comunitat”, ha analizado Mas en la citada Comisión de Turismo de Les Corts Valencianes.

Por su parte, Unides Podem – formación del vicepresidente segundo, Héctor Illueca, el segundo de los impulsores – ha querido recordar que el partido ya venía abogando por la tasa turística desde varios años. “Si el problema no es la aprobación del impuesto sino que es una cuestión del momento, que se nos diga cuándo es el momento correcto para aprobarla porque nosotros llevamos proponiéndola desde 2017 y nunca es el momento de ponerla en marcha”, ha criticado visiblemente molesto el diputado de Unides Podem en Les Corts, Ferran Martínez.

Finalmente, el PSPV-PSOE emerge como la formación con más escepticismo hacia la posible aplicación de una tasa turística en la Comunitat. A la reciente negativa desde Sevilla del president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha sumado esta mañana el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer. “Yo no soy partidario de la tasa”, ha zanjado Colomer. “Al contrario, creo que el turismo es una bendición, es un Derecho Humano”, ha afirmado en su intervención en el Parlamento valenciano. “El turismo es un sector sistémico. Gravar solo el alojamiento siempre me ha perturbado. Me parece que es una mirada superficial y muy injusta y, en el año de la pandemia, me parece especialmente inoportuno”, ha concluido el secretario autonómico de Turismo.

Negativa rotunda desde la oposición

La oposición parlamentaria en Les Corts Valencianes – integrada por PP, Ciudadanos y VOX – rechaza la aprobación de una tasa para el sector turístico de la Comunitat. El diputado de la formación ‘naranja’, Carlos Gracia, ha puesto de relieve que Ciudadanos está “preocupado” por la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 y que el planteamiento ahora de la tasa turística supone “no entender la realidad”, ha asegurado Gracia.

Por su parte, la diputada autonómica de VOX, Ana María Cerdán, ha opinado que la posible aplicación de dicho nuevo impuesto supondría una medida encaminada al “maltrato” del sector y, siguiendo esta misma línea, ha rechazado asimismo el pasaporte COVID para el sector turístico al considerarlo una “caza de brujas”. A ello, cabe sumar la reciente negativa del presidente del PP en la Comunitat, Carlos Mazón, quien, hace unas horas, instaba a la vicepresidenta Oltra a “pedir perdón” con motivo de su propuesta de resucitar el debate en torno a la tasa turística.

El planteamiento dibujado por Oltra e Illueca pasa por una tasa turística que se aplicaría una vez la pandemia sea dada por superada y cuya recaudación revertiría directamente en políticas sociales a favor de la emancipación de los jóvenes valencianos. Ahora bien, ambos dirigentes son conscientes de la necesidad de pactar esta medida con el resto de departamentos que integran la Generalitat en aras de su éxito si bien la convivencia entre las diferentes formaciones se antoja complicada, atendiendo a sus declaraciones ante los medios de comunicación de las últimas horas.