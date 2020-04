Barceló: "Yo también pido perdón a los sanitarios"

Barceló ha reivindicado en la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes el "ejercicio de humildad poco común en política" del president de de la Generalitat y ha afirmado que desde la tribuna se suma a esa petición de perdón, "no podía ser de otra manera".



"Pido disculpas a nuestros profesionales sanitarios, que se merecían más: más protección en los primeros momentos, más previsión, más medios humanos desde el primer minuto", ha manifestado Barceló.



La consellera ha vuelto a pedirles perdón tras verles "cómo trabajan, viéndoles cómo luchan por cada vida, viendo el trato humano de cada uno que dispensan a los enfermos, viendo su capacidad de entrega, de sacrificio, de generosidad y de servicio público, viéndoles el rostro de cansancio acumulado, autoexigencia y responsabilidad".



"¿Quién sería capaz de no querer todo lo mejor para nuestros profesionales?", ha preguntado la consellera, quien ha admitido que es "la máxima responsable de algo tan sensible como es la sanidad, el sistema sanitario", y por lo tanto responde de esta gestión.



Barceló ha aseverado que siguen trabajando con "la plena consciencia" de su responsabilidad, y con la convicción de que "será el trabajo y el compromiso con la ciudadanía lo que contribuirá a sacar" a España de esta crisis sanitaria.



"Las cifras duelen cada día, y los muertos duelen cada día", ha afirmado la consellera, quien ha referido "la complejidad de tener que gestionar con rapidez, con eficacia y con seguridad, en medio de numerosas incertidumbres, porque nos va la vida en ello".



La consellera ha alertado de que "esta lucha nos va a dejar secuelas, algunas de ellas van a ser imborrables", y ha añadido que quienes han perdido a un ser querido, quienes han sufrido y quienes pasan situaciones de dificultad "cuentan con todo nuestro apoyo, con nuestra ayuda y con nuestra promesa de que seguiremos trabajando sin descanso para reparar, cuidar y proteger".



"Desde ese dolor y desde la convicción de servicio público, ahora más que nunca, nuestro trabajo ha sido y será incansable", ha afirmado la consellera, para quien "luchar contra el virus será luchar por comenzar a reconstruir nuestro país, y luchar por la esperanza".

Se ha roto en les Corts el tono conciliador mantenido por la oposición con el President. Las palabras de PP, Ciudadanos y Vox han sido muy duras contra Barceló, pero solo Vox ha pedido su dimisión. El PP no lo pide: considera que hay motivos pero que no es el momento. El Portavoz de sanidad del PP, José Juan Zaplana, considera que ha fallado la gestión de la consellera y que si se hubiera actuado solo una semana antes, se hubieran salvado muchas vidas. Ha pedido test para todos los sanitarios y asegura que, aunque no faltan motivos, no es momento de que dimita la consellera de Sanitat. El momento más emotivo del día ha sido cuando Zaplana ha leído la carta de una médico contagiada por falta de material y que contagió a su madre que falleció. También Ciudadanos considera que se han producido errores constantes de planificación. La diputada Yaneth Giraldo ha preguntado por el material defectuoso distribuído al personal sanitario. Los grupos de la oposición han lamentado el retraso en los hospitales de campaña. Apuntan que si hubieran hecho falta, no hubiesen estado preparados a tiempo.