La Asociación de Víctimas del Accidente del Metro califica de triunfo la sentencia a pesar de la demora en el reconocimiento de la culpa

Así ha quedado recogido en la sentencia 'in voce' pronunciada este lunes en la sala en la que la exgerente de Ferrocarrils Marisa Gracia, junto a otros cuatro responsables, han quedado exculpados. La Asociación de Víctimas del Accidente del Metro se ha mostrado satisfecha porque se ha demostrado la verdad que venían defendiendo

La exgerente Marisa Gracia ha dicho no reconocer ningún tipo de responsabilidad a la salida de la Ciudad de la Justicia de València donde se ha celebrado la primera y única jornada del juicio por este accidente, en el que cuatro directivos han sido condenados a 22 meses de cárcel, aunque no ingresarán en prisión mientras que otros cuatro han sido absueltos. Una sesión en la que se ha ratificado el acuerdo alcanzado la pasada semana por parte de la Fiscalía Provincial de Valencia con las acusaciones particulares y las defensas implicadas.

El abogado de la Asociación Vicente Baeza ha reiterado que con la resolución se reconocen unos hechos demoledores disipando toda duda y aclarando que algunos responsables no cumplieron con su trabajo. Ha insistido en que los familiares nunca han pedido venganza si no justicia y que este asunto, que se ha prolongado durante casi catorce años, podía haber acabado hace mucho tiempo.

Ha manifestado que con la ayuda de la Fiscalía ha sido posible llegar a un juicio oral, que la pena tardía no es justa y que la prisión para los acusados no iba a devolver a las víctimas. La presidenta de la Asociación de Víctimas Rosa Garrote considera que los acusados han reconocido su culpa ante el miedo a una pena mayor. A pesar de esto insiste en que el resultado es un triunfo. Cree Garrote que los acusados no han tenido un ápice de humanidad por esperar tanto tiempo para reconocer su culpa y echa en falta que se asuman responsabilidades políticas.