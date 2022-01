Amics de La Malva-rosa presenta un centenar de cartas a Ribó por un "barrio digno"

Treinta años después de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas en contra de la venta de droga en La Malva-rosa, los vecinos y vecinas del barrio denuncian que la inseguridad ha regresado a la zona, con fenómenos que recuerdan a esa década de 1990 como la instalación de nuevos puntos de venta de droga en sus calles, además de la falta de inversiones públicas. Precisamente por este motivo, la Asociación de Vecinos “Amics de La Malva-rosa” ha entregado esta misma mañana al alcalde de València, Joan Ribó, un centenar de cartas redactadas por los propios vecinos y vecinas en que ellos y ellas exponen al primer edil algunas de sus principales reivindicaciones para La Malva-rosa de cara a este recién estrenado año 2022.

“Las cartas están escritas por los propios vecinos y han sido recogidas en las concentraciones que hemos ido haciendo en los meses de octubre, noviembre y diciembre”, explica el portavoz de la plataforma, Pau Díaz. En este mismo sentido, Díaz indica que las propuestas ciudadanas son “muy diversas”. “Aquello que expresan estas cartas son las reivindicaciones más sentidas: que queremos más limpieza en nuestras calles, que queremos plazas dignas en vez de descampados, que queremos un nuevo centro cultural con biblioteca…”, destaca Díaz en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, la Asociación de Vecinos “Amics de La Malva-rosa” asegura mantener una “relación cordial” con el actual equipo de Gobierno Municipal, integrado por Compromís y PSPV-PSOE, aunque reconocen que el Consistorio liderado por Joan Ribó ha proporcionado una “respuesta insuficiente” ante sus quejas de incivismo en el barrio. “La situación no tiene nada que ver con el Ayuntamiento conservador [1991-2015], que ni siquiera nos recibía. Por tanto, la relación es correcta y cordial pero no podemos esconder que no hay una respuesta clara a nuestras demandas”, valora Pau Díaz, quien considera “positivos pero insuficientes” los últimos compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento de València.

Recepción de Joan Ribó

Aunque inicialmente no estaba previsto, la Asociación de Vecinos “Amics de La Malva-rosa” ha podido entregar en mano sus peticiones al propio alcalde Ribó, quien ha agradecido esta acción en declaraciones a los medios de comunicación. “Yo valoro muy positivamente el movimiento asociativo de los diferentes barrios para destensar y mejorar la calidad de sus barrios”, ha afirmado Ribó tras la recepción de la plataforma vecinal. “Les he dicho que lamento que hubiéramos de cancelar una reunión que teníamos prevista por una situación de salud mía pero que el día tres [de febrero] tendremos la reunión acordada”, ha detallado el primer edil.

La Malva-rosa y Orriols, barrios con problemáticas similares

El alcalde de València, Joan Ribó, ha aprovechado este acto reivindicativo de la Asociación de Vecinos “Amics de La Malva-rosa” para hacer balance de la actual situación del barrio de Orriols. Allí, sus vecinos y vecinas han emulado las protestas ciudadanas de la fachada marítima y han celebrado diferentes manifestaciones con el objetivo de denunciar públicamente “la degradación e inseguridad” que vive, a su juicio, esta área residencial del norte de la capital valenciana.

“Cuando hay una actividad policial más potente, baja este tema [inseguridad en Orriols] y, cuando baja un poquito la presencia policial, vuelve a aumentar. Es una situación que, evidentemente, es una constante que pasa en los barrios y que debemos tener en cuenta para no bajar la presión”, ha opinado Joan Ribó en declaraciones ante los medios de comunicación.