El IV Workshop Empresa y Sociedad de ACEDE vuelve a ser el centro de la resiliencia empresarial en Valencia

El IV Workshop Empresa y Sociedad de ACEDE reunió en Valencia el pasado 16 y 17 de octubre a expertos internacionales para debatir sobre el cambio climático, resiliencia y reconstrucción en una nueva edición del evento que pretende ser un punto de reflexión sobre las nuevas estrategias de las empresas frente al cambio climático. Este año especialmente marcado por el paso de la DANA del 29 de octubre.

En el espacio de sostenibilidad del programa Comunitat Valenciana en la Onda, Gabriel García, director del Máster en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa de la UPV, destaca como idea principal de la cita que "las empresas, además de ser agentes económicos, son agentes sociales, de transformación y de cambio".

La sostenibilidad como desarrollo profesional

"La sostenibilidad abre un campo de desarrollo profesional muy amplio y cada vez más reconocido. Ya no podemos valorar a las empresas por cuánto crecen en beneficio económico o facturación, sino por cómo gestionan sus impactos y riesgos sociales y ambientales", afirma.