La música y el mar volverán a encontrarse este otoño en La Marina de Valencia con una nueva edición de Vibra Mahou Fest. Será el sábado 8 de noviembre cuando la ciudad acoja una jornada única que, además de los conciertos, invitará a disfrutar de sesiones de DJs, gastronomía local y actividades que celebran la cultura cervecera.

El cartel de esta edición reúne una selección de propuestas que reflejan la diversidad y sensibilidad del panorama actual, con artistas que destacan por su estilo propio y su capacidad de conectar con el público. El valenciano Leo Rizzi encabeza la propuesta con su pop emocional y su magnetismo en escena. Junto a él, Pole., una de las voces más reconocibles del pop urbano actual, ofrecerá un directo cargado de intensidad y melodía. La barcelonesa Lia Kali, con su mezcla de soul, reggae y actitud hip hop, aportará una energía poderosa y reivindicativa al festival. Completan la programación Marmi, que llega con su espontaneidad y carisma juvenil, y StormyKid, nuevo nombre a seguir dentro del universo electrónico y experimental.

Como en ediciones anteriores, Vibra Mahou Fest ofrecerá mucho más que música. Entre concierto y concierto, La Pérgola acogerá una programación de DJ sets con nombres destacados de la escena local, como son el colectivo de DJs LA BEBE, que mantendrán el ritmo y la energía durante toda la jornada. A ello se sumará una cuidada selección de foodtrucks con propuestas gastronómicas para todos los gustos, junto a actividades de cultura cervecera, entre las que destacan los talleres de tiraje y las catas maridadas dirigidas por beer sommeliers, donde el público podrá descubrir todo el sabor y los matices de las distintas variedades de la marca.

Con esta iniciativa, Vibra Mahou vuelve a demostrar su compromiso con la música en directo, conectando artistas y público y respaldando cientos de experiencias cinco estrellas en Valencia, relacionadas con la música y la cultura cervecera, además de dar voz y apoyo a la escena musical y artística.