Sepiia, la empresa comprometida con la sostenibilidad que nos hace la vida mucho más fácil

El 24 y 25 de octubre se celebra en La Marina de Valencia ‘The Gap in Between’ con Caixa Popular como uno de los partners principales y en ‘Sostenibilitat en la Onda’ conocemos a una de las empresas que participará en el evento.

Sepiia nació en 2016 bajo las ideas de su fundador Federico Sainz de Robles: crear una firma de moda inteligente y sostenible. Camisas que no se planchan y no se manchan gracias a estar fabricadas con materiales que provienen del poliéster reciclado, que a su vez se convierte en hilo técnico antibacteriano. Al fabricar con monomateriales reciclados y reciclables la firma consigue que su moda sea 100% circular.

Las prendas de Sepiia no se manchan, no se arrugan y no huelen. Escucha el podcast para descubrir más detalles.