Reinndustria, la voz del asociacionismo empresarial valenciano para construir industria desde el territorio

Juan Gallur, director de Banca Empresa en Caixa Popular, explica el origen y los objetivos de Reinndustria, una iniciativa impulsada junto a REDIT para visibilizar el papel clave de las asociaciones empresariales en la competitividad y el futuro de la industria valenciana

Valencia

Reinndustria nace con el objetivo de poner en valor a las asociaciones empresariales que acompañan cada día a las pymes valencianas. Impulsada por REDIT y Caixa Popular, la plataforma recoge entrevistas a responsables de entidades de distintos sectores y territorios de la Comunitat Valenciana.

En esta primera fase participan diez asociaciones que representan a miles de empresas y comparten retos como la modernización de áreas industriales, la digitalización, la atracción de talento o la sostenibilidad. Para Juan Gallur, Reinndustria es “una invitación a escuchar al territorio y a construir industria desde la colaboración”.

Todos los contenidos pueden consultarse en reinndustria.com, un espacio pensado para conectar innovación, empresa y desarrollo económico.

