Pepa Ferrando: “La educación ambiental es clave para que el alumnado entienda y cuide ecosistemas como l’Albufera”

La Fundació Oceanogràfic ha presentado durante la Jornada del Docente 'La Albufera, un lago por el cambio', el primer cuaderno de la colección Cuadernos del mar. Según explica Pepa Ferrando, responsable del departamento de Educación de l’Oceanogràfic, se trata de “una herramienta educativa muy visual y práctica, diseñada para que niños y niñas comprendan conceptos científicos complejos de una forma cercana y aplicada”.

La publicación es el resultado del trabajo conjunto del equipo educativo del Oceanogràfic y la diseñadora Juliane Petri, y cuenta con el patrocinio de Caixa Popular. “Queríamos un formato que combinara ilustración, texto y actividades, y que permitiera trabajar tanto en el aula como después de una visita educativa”, señala Ferrando. El cuaderno está dirigido a alumnado a partir de los ocho años y se adapta fácilmente a proyectos sobre biodiversidad, territorio o cambio climático.

Uno de los ejes centrales del material es l’Albufera, un ecosistema clave y al mismo tiempo muy vulnerable. El cuaderno da a conocer sus valores naturales, culturales y paisajísticos, pero también aborda las principales amenazas a las que se enfrenta, como el cambio climático, los residuos o las especies invasoras. “Es fundamental que el alumnado entienda qué está pasando y qué puede hacer para formar parte de la solución”, subraya Ferrando.

Además, el contenido pone el foco en especies especialmente sensibles del parque natural, como el samaruc, el petxinot, la tortuga de estanque o la rosseta, vinculándolas a los proyectos de conservación que desarrolla la Fundació Oceanogràfic junto a la Conselleria de Medio Ambiente. Todo ello se enmarca en la Agenda 2030 y en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, reforzando la idea de que la educación es una pieza clave para afrontar la actual crisis ecosocial.