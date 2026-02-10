Onda Trending, capítulo 53: exprés RR. SS.

En Onda Trending hablamos hoy de redes sociales, bienestar digital y cultura pop, empezando por la recomendación del fin de semana: “Envidiosa”, la serie argentina de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani, que retrata la crisis personal de una mujer atrapada en la comparación constante. Una sensación muy ligada al movimiento OFF FEBRUARY, que propone desconectarse de las redes durante 28 días para recuperar tiempo y salud mental, y al libro “Redes”, de Eloy Moreno, que refleja cómo la presión de los likes y las vidas aparentemente perfectas afecta especialmente a los adolescentes. Todo esto conecta con la reciente medida anunciada el 3 de febrero en España, que limita el acceso a redes sociales a menores de 16 años sin autorización parental, dentro de una estrategia de protección digital que busca reducir la adicción, el ciberacoso y la exposición a contenidos inadecuados, mejorar la autoestima, el descanso, la concentración y fomentar la socialización real, en un debate abierto entre prohibir o educar en un entorno digital que ya forma parte de nuestro día a día.