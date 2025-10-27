Redes sociales

Onda Trending, capítulo 43: 29 de octubre

Amira Fernández recupera uno de los miles de testimonios de los voluntarios que llegaron a la zona cero de la DANA poco después de la catástrofe

ondacero.es

Valencia |

Vicent Arbona tenía 24 años y cursaba sus últimos meses de Practicum como médico en el Hospital Clínic de València el 29 de octubre de 2024. Ese día concretamente se encontraba en Chiva, una de las localidades más sacudidas por la DANA. Esa noche, que la pasó junto a un grupo de amigos en una masía, salvó la vida y al día siguiente pudo volver a València para coger su mochila cargada de medicamentos, vacunas y kits de primeros auxilios y poner rumbo a lo que a partir de ese momento se conoció como "zona cero" de la catástrofe. Este lunes en Onda Trending con Amira Fernández, el joven médico relata su experiencia y el aprendizaje que aún conserva.

