Onda Trending, capítulo 42: Almond mom

Sobre el año 2010, la supermodelo Yolanda Hadid protagonizaba una escena junto a su hija, Gigi Hadid, también una de las modelos más populares de la actualidad, que en los últimos meses ha vuelto a viralizarse en las redes sociales. En la escena, emitida en el programaThe Real Housewives of Beverly Hills, la menor llama a su madre quejándose de que se siente "muy débil" después de haber comido solo "media almendra" en todo el día, a lo que la madre contesta: "Toma un par de almendras y mastícalas muy bien".

Estas palabras acuñaron uno de los términos más populares de la red social TikTok, las "almond mom", traducido al español como "madres almendra". Madres que, bajo la excusa de promover una alimentación saludable, inculcan a sus hijas -ya que sobre todo son niñas- una preocupación excesiva por su peso y su aspecto físico. Aunque algunos defienden que es una forma de educar en la salud, otros alertan de la deriva en una relación tóxica con la comida y la imagen personal.

